Рада собралась на внеочередное заседание. Зеленского упрекнули за "референдумы о мире"

Народные депутаты собрались на внеочередное заседание. Фото: УНІАН

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.

В сессионном зале зарегистрировались 222 народных депутата. Впоследствии табло показало 240.

Спикер Андрей Парубий объявил заседание открытым.

"Сегодня 140 лет со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры. А уже завтра, 23 мая, украинцы будут отмечать День героев. В этот день, 38 года, большевицкий агент в Роттердаме убил проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда бы не предложили украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией и воевали за Украину.

Рекомендую президенту и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией (в зале аплодисменты. - Gazeta.ua).

Для тех, кто предлагает "помириться" с Россией, напомню. 22 мая 2014-го, когда я был секретарем СНБО, возле украинской Волновахи россияне жестко и цинично расстреляли колонну украинской 51 бригады. Тогда погибли 18 украинцев", - сказал Парубий.

После этого депутаты почтили минутой молчания погибших в сдерживании российской агрессии.

"А теперь о войне. Власть избирается людьми только для того, чтобы защитить людей от агрессора. Сегодня Украина под агрессией России имеет оккупированные территории. И не референдумами ее надо защищать, а качественной армией. Которая обеспечена экономикой и имеет качественного солдата", - сказал с трибуны председатель фракции "Самопоміч" Олег Березюк.

Согласно повестке дня, парламентарии рассмотрят 2 законопроекта.

Речь идет о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон о публичных закупках.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.