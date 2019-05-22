Рада собирается на внеочередное заседание

Народные депутаты рассмотрят изменения в избирательное законодательство. Фото: president.gov.ua

Народные депутаты в среду в 12:00 соберутся на внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Согласно повестке дня, парламентарии рассмотрят 2 законопроекта.

Речь идет о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон о публичных закупках. Однако номера документов отсутствуют, пишет "Інтерфакс-Україна"

В настоящее время законопроекты незарегистрированы в парламенте.

Спикер Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому "конкретизировать номера законопроектов".

Звернувся до Президента України з вимогою конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду Верховною Радою України @verkhovna_rada сьогодні на позачерговому засіданні. pic.twitter.com/624hIiVGLW — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 травня 2019 р.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.