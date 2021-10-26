Рада рассмотрит замену четырех министров в Кабмине - Арахамия

Арахамия рассказал о ротациях в Кабмине. Фото: Украинская правда

Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

"На следующей неделе, пленарной 2-5 ноября, будет не меньше, чем четыре кадровых вопроса", сообщил глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Он в который раз отказался уточнять, должности каких именно министров будут освобождены, и называть имена потенциальных кандидатов.

Ожидаемую отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины он назвал "решенным вопросом" и не стал отрицать касательно возможной отставки Андрея Тарана с поста министра обороны.

Арахамия опроверг информацию об увольнения министров инфраструктуры, социальной политики и главы Нацбанка.

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Власти запускают процесс увольнения министров в правительстве, чтобы спасти рейтинг Владимира Зеленского. Состав Кабмина может обновиться по крайней мере на треть.