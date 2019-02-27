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среда, 27 февраля 2019 10:43

Рада против Конституционного суда: подготовят новый законопроект о незаконном обогащении

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Рада против Конституционного суда: подготовят новый законопроект о незаконном обогащении
КС отменил статью Уголовного кодекса о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Фото: УНИАН

Верховная Рада должна наработать и принять новый законопроект, согласно которому чиновник должен будет объяснять происхождение его состояния.

К этому призвал заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко с трибуны парламента.

"Вчера Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Скажу от имени фракции: мы очень сожалеем относительно этого решения. Мы считаем, что это немедленно нужно изменить. Мы предлагаем всем коллегам присоединиться к нам и срочно написать законопроект, который позволит вернуть статью о незаконном обогащении в Уголовный кодекс. Чтобы те, кто показывает, якобы у него ничего нет - как лидер одной из фракций показывает, что у нее ничего нет, при этом свита в десятки людей - чтобы за это все отвечали", - подчеркнул Гончаренко.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

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