Рада просит главу ГБР объяснить назначение адвоката Януковича

Артур Герасимов: "Требуем от руководительницы ГБР Венедиктовой прийти в парламент и объяснить, почему адвоката Януковича назначили в руководство ГБР"

Назначение бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора ГБР - это еще один сигнал сворачивания демократии и превращения Украины в тоталитарное государство.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов во время выступления с трибуны парламента.

"Европейская солидарность" ожидает четкого ответа относительно вызова госпожи Венедиктовой в профильный комитет из-за произвола и нарушения закона в ГБР, в частности из-за назначения адвоката Януковича первым заместителем директора бюро. Это еще один серьезный сигнал о сворачивании демократии и превращении Украины в тоталитарное государство", - сказал Герасимов.

"Отдельно обращаем внимание на неотложное рассмотрение постановления №2649 о создании ВСК для расследования фактов вмешательства офиса Зеленского в работу правоохранительных органов, в частности ГБР", - добавил парламентарий.