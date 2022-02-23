Рада приняла закон о гражданском огнестрельном оружии в первом чтении

За закон об оружии проголосовали 274 депутата. Фото: Pexels

Верховная Рада в первом чтении приняла закон Украины о гражданском огнестрельном оружии.

За него проголосовали 274 депутата. Четверо были против.

Законопроект предусматривает предоставление права владения оружием дееспособным гражданам Украины, не имеющим медицинских противопоказаний, судимости, которых не привлекали к административной ответственности за последний год.

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Предлагается ввести Единый государственный реестр гражданского оружия, обязательное страхование за ущерб третьим лицам вследствие использования оружия и организовать курсы обращения с оружием.

Верховная Рада обратилась в Совет национальной безопасности и обороны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых ЛДНР. Решение поддержали все фракции и группы, в том числе два депутата из ОПЗЖ.