Рада приняла оборонный законопроект Зеленского

Законопроект поддержали 286 нардепов. Фото: JKL

Верховная Рада Украины приняла законопроект президента Владимира Зеленского "Об обороне Украины".

Закон поддержали 286 народных депутатов, большинство из них представители фракции "Слуга народа". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания "Плана обороны Украины" и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"План обороны Украины - составная часть оборонного планирования, что содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических , информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта ", - сказано в законопроекте №1011.

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Нижняя палата Конгресса США приняла законодательство, обеспечивающее выплату $ 250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.