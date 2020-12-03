Рада придумала запреты и штрафы местным депутатам

Нардепы в Верховной Раде. Фото: 24 канал

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект относительно установления ответственности за неисполнение обязанностей депутата местного совета. Также приняли закон, который запрещает голосовать за решение местных советов депутатам, в которых есть конфликт интересов.

За установление ответственности за неисполнение обязанностей депутата проголосовали 309 нардепов из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно законопроекту несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатское обращение местного депутата, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 170 до 425 грн.

Повторное на протяжении года совершение такого же нарушения влечет за собой наложение штрафа от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 425 до 850 грн.

Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на депутатский запрос депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос влекут за собой наложение штрафа на чиновников от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 1 тыс. 700 до 4 тыс. 250 грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения наказывается штрафом от 250 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 4 тыс. 250 до 6 тыс. 800 грн.

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За запрет голосовать за решение горсоветов, где есть конфликт интересов проголосовал 261 нардеп из 226 необходимых.

Согласно закону в таком случае представители местного совета обязаны сообщить о наличии конфликта интересов, не совершать действия и не принимать решения в таких условиях.

Депутаты Верховной Рады определили уважительные причины отсутствия на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За законопроект проголосовали 248 нардепов. 3 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента сделал замечание нардепам, призвав их идти работать.