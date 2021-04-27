Рада поддержала суд в смартфоне

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

За проголосовал 261 депутат.

Поддержали фракции "Слуга народа", "Батькивщина", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

Система призвана повысить эффективность деятельности судебных органов в режиме реального времени, говорится в пояснительной записке, сообщает "Суспільне"

Речь идет об ускорении рассмотрения дел, автоматизации работы, переходе на электронные версии документов в судебном производстве, оцифровке архивов.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что для министров и народных депутатов разработают систему голосования с помощью мобильного приложения.

"У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - сказал Федоров.