Рада поддержала приветствие "Слава Україні" в армии и полиции

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законодательные изменения в уставы Вооруженных сил Украины и Нацполиции о приветствии "Слава Україні".
Решение поддержали фракции "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батьківщина". Частично "За" голосовала группа "Воля народу". Не голосовали "Оппоблок" и группа "Відродження".
"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.
Документ также предлагает исключить обращение "товариш" и принимать исключительно "пан" и "пані" для служебных отношений.
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Военным начали выдавать новые куртки по модели импортных образцов.
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