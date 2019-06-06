Рада отказала Климкину в просьбе об отставке

Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина.

Парламентарии отклонили заявление министра об отставке - "за" проголосовал 141 нардеп.

Соответствующее постановление президента Владимира Зеленского поддержали 137 народных депутатов при необходимых 226.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали вероятного министра иностранных дел

17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке и собирается идти в парламент.

Президент Владимир Зеленский предлагал ему продолжить работу в МИД, однако Климкин отказался.