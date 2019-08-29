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четверг, 29 августа 2019 23:38

Рада одобрила нового генпрокурора Рябошапку

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Автор: president.gov.ua
 

Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

За такое решение проголосовали 312 народных депутата.

Кандидатуру Рябошапки выдвинул президент Владимир Зеленский. Для назначения глава государства еще должен подписать соответствующий указ.

Другим постановлением парламент уволил с должности главы ГПУ Юрия Луценко. Документ поддержали 317 парламентариев.

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Руслан Рябошапка занимает должность заместителя председателя Офиса президента. В 2010-2011 годах был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина, в 2011-2013 годах - заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.

В 2013-2014 годах возглавлял Департамент анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации Transparency International Украина. Был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка. В 2016-2017 годах был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах 2019 года Рябошапка был советником Владимира Зеленского.

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