Рада не смогла снять неприкосновенность с Вилкула

По данным ГПУ, действия Вилкула стоили государству более 5 млн грн. Фото из открытых источников

Парламент не смог снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Так заблокировал возможность привлечь его к уголовной ответственности.

Представление поддержали 137 народных депутатов из необходимых 226.

В парламент пришел генеральный прокурор Юрий Луценко. Он подготовил презентацию, которой проинформировал народных депутатов о том, что Вилкул 2011-го в должности губернатора Днепропетровской области незаконно перевел земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера и частной фирме "АРТ ЛЕНД".

По словам Луценко, действия Вилкула стоили государству более 5 млн грн и уничтожения части земель сельскохозяйственного назначения.

Вилкул все обвинения опровергал, назвав дело сфальсифицированным.

"Теперь обвинять буду я - как гражданин Украины, народный депутат и один из пострадавших Генеральной прокуратуры Украины. Требую привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ГПУ", - сказал Вилкул.

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В мае генпрокурор внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с ряда нардепов. Впоследствии регламентный комитет ВР вернул ГПУ документы на нардепов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, Александра Вилкула. В комитете аргументировали это тем, что нардепы якобы не смогли получить дополнительные разъяснения представлениям. 18 сентября Луценко повторно внес представления на этих нардепов.