Рада не разрешила судить нардепа-"регионала"

В 2012 году Дунаев прошел в Верховную Раду как представитель Партии регионов. Фото: opposition.org.ua

Парламент не позволил снять депутатскую неприкосновенность из народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Представление поддержали 125 народных депутатов при необходимых 226. На задержание и арест представления не было.

В парламенте присутствовали генпрокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий.

"Субъект декларирования - народный депутат Дунаев, заполняя декларацию за 2015 год, подал недостоверные сведения. Общая сумма незадекларированных активов, как считает Национальное антикоррупционное бюро, составляет около 160 миллионов гривен. Отдельным эпизодом является недекларирование надлежащей жене народного депутата доли в одном из обществ на сумму около 200 тысяч гривен... Считаю, что другого метода, кроме снятия депутатской неприкосновенности, для проведения следственных и оперативных действий для установления истины в этом деле нет", - подчеркнул Луценко перед голосованием.

Дунаев зачитал с листочка, что обвинения против него являются политическими и необоснованными. И отметил, что уважает решение коллег.

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Нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева подозревают в недекларировании 10 компаний. 2017-го Дунаев подчеркивал, что не имеет корпоративных прав в этих компаниях, не входит в их исполнительные или контрольные органы и не получает от них прибыли. При этом 9 из 10 фирм, фигурируюющих в деле и которые нардеп не декларировал в 2015-16-х, появились в его декларации за 2017 год. Еще одна прекратила свое существование. Следствие отметило, что стоимость задекларированных долей Дунаева в уставных капиталах компаний "отличаются от достоверных на сумму более 155,4 млн грн".