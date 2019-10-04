Рада не рассмотрела законопроект о незаконном обогащении

Рада провалила один из законопроектов. Фото: РБК

Парламент не поставил последнюю точку в вопросе уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Соответствующий законопроект №1310 3 октября должны были рассмотреть на заседании Верховной Рады во втором чтении и в целом. Но неожиданно его сняли с повестки дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада разберется с Киевом и незаконным обогащением (онлайн)

В кулуарах Верховной Рады представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук пояснила, что проект отложен на несколько недель. Она пояснила, что нардепы из фракции "Слуга народа" разошлись во мнении по отдельным пунктам законопроекта, "которые могут иметь различное толкование". Какие именно это пункты, Верещук не уточнила. Якобы, чтобы потом отдельно не голосовать еще и поправки, решили пока отложить окончательное принятие закона.

Напомним, законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, правда, под другим номером 10461, появился в парламенте еще 17 июля. Президент Владимир Зеленский подал его в надежде на то, что прежний состав Рады соберется на внеочередное заседание Рады и оперативно проголосует. Но этого так и не случилось.