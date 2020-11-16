Рада хочет обязать правительство заблаговременно сообщать о введении карантинных ограничений

Согласительный совет председателей фракций. Фото:facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Проект постановления по своевременному информированию населения в случае усиления противоэпидемических мероприятий имеет более 300 голосов поддержки.

Об этом сообщает УНН.

Автором постановления является нардеп от "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра будут. Будет поддержка 300+ голосов ", - сказал Железняк.

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Постановление предусматривает, что Кабинет министров Украины не позднее чем за 7 календарных дней должен:

- проинформировать население о введении запретов,

- проинформировать о программах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно;

- внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативных последствий в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Правительство усилило карантинные мероприятия в выходные дни. Решение было принято на заседании Кабмина 11 ноября. Начало действия карантина с 14 ноября.