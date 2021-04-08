Рада дважды будет собираться на внеочередные заседания - "слуга"

По графику депутаты должны собраться в сессионном зале в следующий вторник. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада на следующей неделе проведет не менее 2 внеочередных заседания. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "2 смены": после обычных заседаний, по графику, проведем еще 2 внеочередных - как минимум во вторник и четверг.

Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам", - написала депутат в Facebook.

Планируют рассмотреть законопроект о конституционной процедуре.

"Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами", - заявила "слуга".

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Также законопроект президента Владимира Зеленского по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление.

Предлагается увеличить штрафы, в среднем на 8,5-17 тысяч гривен, и наказание в виде лишения свободы до 2 лет за умышленное непредставление топ-чиновниками и ложь на более 4,5 миллионов гривен в декларации.

"Усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество", - заявила Евгения Кравчук.

Планируют рассмотреть законопроект по совершенствованию процедур оборонного планирования с учетом опыта НАТО и ЕС, повышению уровня пенсионного обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Среди запланированного - законопроекты о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, совершенствование механизма противодействия рейдерству, пенсионного обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, касательно института старост.

30 марта в парламенте состоялось 3 внеочередные заседания. Верховная Рада приняла постановление, в котором требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе.