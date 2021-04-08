Рада дважды будет собираться на внеочередные заседания - "слуга"

Верховная Рада на следующей неделе проведет не менее 2 внеочередных заседания. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"На следующей неделе в сессионном зале поработаем в "2 смены": после обычных заседаний, по графику, проведем еще 2 внеочередных - как минимум во вторник и четверг.
Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам", - написала депутат в Facebook.
Планируют рассмотреть законопроект о конституционной процедуре.
"Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами", - заявила "слуга".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты от партий Порошенко и Тимошенко обжалывают в КС указы Зеленского
Также законопроект президента Владимира Зеленского по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление.
Предлагается увеличить штрафы, в среднем на 8,5-17 тысяч гривен, и наказание в виде лишения свободы до 2 лет за умышленное непредставление топ-чиновниками и ложь на более 4,5 миллионов гривен в декларации.
"Усиление уголовной ответственности за ложь в декларациях - это то, чего ждет украинское общество", - заявила Евгения Кравчук.
Планируют рассмотреть законопроект по совершенствованию процедур оборонного планирования с учетом опыта НАТО и ЕС, повышению уровня пенсионного обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Среди запланированного - законопроекты о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, совершенствование механизма противодействия рейдерству, пенсионного обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, касательно института старост.
30 марта в парламенте состоялось 3 внеочередные заседания.
Верховная Рада приняла постановление, в котором требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе.
Комментарии