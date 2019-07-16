Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит

12 июля спикер Андрей Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады 8-го созыва. До пятницы народные депутаты будут работать в комитетах. А в воскресенье, 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы.

Gazeta.ua спрашивает экспертов о самые большие достижения и ошибки действующего парламента.

Не каждому созыву удается вносить изменения в Конституцию, говорит Владимир Фесенко

Владимир Фесенко, политолог

"Хотя этот парламент много критикуют, у него немало достижений, конкретных результатов. Не каждому созыву удается вносить изменения в Конституцию. Этот парламент сделал это дважды. Хотя по судебной реформе мы изменений особо не заметили, потому что суды качественно не изменились.

Закрепление внешнеполитического курса - это стратегически важно, является предохранителем.

Утвердили ряд реформ - от децентрализации и создания антикоррупционных институтов до медицинской, образовательной, пенсионной. Приняли законы для безвиза с ЕС. Не сразу, но выполнили.

Избирательный кодекс - тоже достижение. Хотя оно было скорее символическое.

Одновременно есть серьезные проблемы, которые деформируют украинский парламентаризм, создают негативное отношение к Верховной Раде.

Есть проблемы с дисциплиной, массовые прогулы и кнопкодавство

Есть проблемы с дисциплиной, массовые прогулы и кнопкодавство.

Регламент регулярно нарушался руководством парламента. Это системная болезнь. И если депутаты не уважают закон, то как можем требовать уважения к нему со стороны рядовых граждан? Вот в чем беда".

Было существенное давление гражданского общества и Запада, говорит Ирина Бекешкина

Ирина Бекешкина, социолог

"Времени у народных депутатов было достаточно. Главное, что не сделали, - борьба с коррупцией. Вспомним, как трудно шло общее электронное декларирование. Будто бы выкручивали руки для того, чтобы оно появилось. Было существенное давление гражданского общества и Запада. Что только нардепы не предлагали вместо декларирования. Ну очень не хотели. Это напоминает высказывание: "Ежи плакали, кололись, но ели кактус". Вспомним, как они мстили общественным активистам-антикоррупционерам. Очевидно, что этот состав отнюдь не хотел действительно решительных мероприятий. Сколько они "мурыжили" формирование Антикоррупционного суда.

Выборы могли быть по-новому закону, этого не сделали.

Не трогали олигархов и бывших "регионалов

В то же время, приняли много ключевых решений. "ПроЗорро", десоветизация, безвиз, ассоциация с ЕС, энергетическая независимость от России, языковое законодательство, децентрализация, начало реформ в образовании, медицине. Подписание соглашений с врачами граждане оценивают положительно. Это первый этап реформы, ко второй пока не добрались.

Президент не имел большинства. Оно было очень шатким. Именно благодаря тому, что не трогали олигархов и бывших "регионалов", мобилизировали работу".

От постмайданной Рады ожидали большего масштаба мышления, говорит Леонид Швец

Леонид Швец, политический обозреватель

"Кто-то хотел продлить свое пребывание во власти. С этим возникли большие проблемы. Большинство нынешнего парламента не сможет переизбраться. Но это не результат каких-то ошибок. Это следствие сознательной политики на договорняках. От постмайданной Рады ожидали большего масштаба мышления, размах историчности решений. А она сбилась на индивидуальные, мелкие интересы отдельных групп. Рада не была такого масштаба, каким был масштаб вызовов перед страной. Мелкость лидеров групп и фракций не позволяла даже видеть тот горизонт, на который надо было выйти.

Принимать ключевые решения мешала, в частности, неорганизованность.

Влияние Банковой, конечно, было. Сказать, что только АП, было бы преувеличением. Есть другие группы интересов и не всегда Банковая побеждала.

Большинство нынешнего парламента не сможет переизбраться

Хочется, чтобы парламент действительно обновился качественно. Многих из тех, кто идет в нардепы, мы просто не знаем. И многие из них не знают сами о себе - кто они, как политики. Потому что еще вчера политикой не занимались. Пусть они у себя откроют такие таланты, которые помогут им пробежать дистанцию ​​не как ракам, а как зайцам. С лучшим результатом для страны и, собственно, для себя. Если человек становится успешным политиком, то у него строится серьезная историческая карьера государственного деятеля, а страна от этого только процветать. Хочется, чтобы таких открытий было побольше.

В этой Раде меньше дрались. В ней не горели дымовые шашки. А с другой стороны, в парламент зайдет Медведчук. Среди депутатов будет негласное соревнование дотянуться до кума Путина. Если в предыдущей Раде били Шуфрича, то в следующей, возможно, будут Медведчука".

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В этой Раде меньше дрались. В ней не горели дымовые шашки. А с другой стороны в парламент зайдет Медведчук. Среди депутатов будет негласное соревнование, дотянуться до кума Путина. Если в предыдущей Раде били Шуфрича, то в следующей, возможно - Медведчука" Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозиційний блок", Радикальна партія Олега Ляшка и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах.