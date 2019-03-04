Рабинович, Мураев и братья Добкины попали в очередной позорный список

Вадим Рабинович и Евгений Мураев не голосуют в парламенте.

Народные депутаты установили антирекорд девятой сессии Верховной Рады.

В январе не голосовали вовсе 39 нардепов, в то время как в декабре ни разу не проголосовали всего 19, сообщили в Комитете избирателей Украины.

Не голосовали вообще нардепы:

Максим Мыкытась

Вадим Рабинович

Наталья Ковальчук

Сергей Мартыняк

Павел Ризаненко

Мария Матиос

Вадим Денисенко

Владимир Мысык

Игорь Луценко

Алексей Скрыпнык

Владислав Бухарев

Валерий Дубиль

Сергей Соболев

Андрей Билецкий

Вячеслав Богуслаев

Иван Виннык

Михаил и Дмитрий Добкины

Олесь Довгий

Татьяна Донец

Константин Жеваго

Андрей Журжий

Роман Зварыч

Вяеслав Константиновский

Аркадий Корнацкий

Игорь Котвицкий

Евгений Мураев

Валентин Ничипоренко

Денис Омельянович

Петр Сабашук

Семен Семенченко

Сергей Тригубенко

Виталий Чепынога

Игорь Шкиря

Дмитрий Ярош.

Антирекорд связан с началом избирательной кампании, говорят эксперты.

Часть политиков сосредоточились на работе в округах и в избирательных штабах, а потому пропускают заседания парламента. В целом для Украины уже стало нормой, что работа парламента в месяце выборов фактически парализованной.

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Ранее бывшего "регионала" Евгения Мураева называли наименее продуктивным народным депутатом.