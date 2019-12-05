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четверг, 05 декабря 2019 17:25

"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша

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&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
На самом деле Бардаш, который гастролирует по РФ, поддерживает ее агрессию в отношении Украины, говорит Соколова.

Продюсер Юрий Бардаш, который в России рассказывает о "притеснениях русскоязычных" в Украине, является рабом, малоросом и предателем.

Об этом в видео заявила телеведущая и журналист Янина Соколова.

"Слушаю вас (Бардаша. - Gazeta.ua), ну полное вранье, абсолютное. Я сейчас нахожусь в центре Киева, если выйду на улицу и заговорю по-русски никто мне слова кривого не скажет.

Но мы живем в государстве, в котором нужно защищать украинский язык. И пытаться сделать так, чтобы наши дети, следующее поколение, которые вырастут, понимали кем они есть и умели говорить по-украински. Умели думать, кем они есть.

Говорить по-украински, обучатся по-украински в Украине - это нормально, Юрий", - сказала она.

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"По поводу "травли" артистов, которые выступают на территории России. Россия террористическим методом забрала наши территории, убила за шесть лет войны более 13 тысяч моих земляков. Я не понимаю артистов, которые выступают, платят налоги, тем самым поддерживая обороноспособность страны-агрессора, называют себя "аполитичными", - заявила Соколова.

На самом деле такие артисты поддерживают агрессию России, добавила телеведущая.

не могу уважать артистов, которые поддерживают агрессию страны, которая убивает, калечит, издевается над гражданами моего государства", - сказала Соколова.

"Знаете, Юрий, наступит тот момент, когда Украина будет свободной от соседских лап. Когда Украина стане успешным государством. И вот тогда ваше имя в "скрепах" будет именем человека, который в эту страну не верил и ее словесно предал. Вот все что будет после ваших слов", - заявила она.

"

"Юрий Бардаш как и все малороссы с рюкзаком совковых комплексов и рефлексий никогда не поймет, почему умерла Небесная сотня и что значит быть украинцем..

Реальность печальная. Таких как он - миллионы. Они повсюду. Даже там, где им в затылок смотрит российское ружье.

Рабы не умеют думать.

Лишенные критического мышления и знания собственной истории.

И "между нами растает лед" только тогда, когда такие как Юрий свалят из моей страны туда, где их нутро будет органичным дополнением нутра львиной доли соседского планктона", - написала также телеведущая в Facebook.

Музыкант и продюсер из Украины Юрий Бардаш в интервью российскому блогеру Юрию Дудю заявил о "притеснениях" русскоязычного населения и жителей Донбасса.

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