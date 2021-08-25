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среда, 25 августа 2021 04:49

Пять стран создадут Фонд для поддержки Украины

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Пять стран создадут Фонд для поддержки Украины
Великобритания и США помогут Украине. Фото: Reuters

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину".

Мировые страны "помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины", сообщает посольство Великобритании в Украине.

"Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины. Это должно привести к повышение качества государственных услуг, увеличение доходов домохозяйств и усиление связей между общинами, разделенными конфликтом", говорится в сообщении.

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Фонд начнет свою работу в декабре 2021 и имеет целью привлечь до 35 млн фунтов от доноров в течение трех лет.

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