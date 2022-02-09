"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин

20 февраля исполняется восемь лет со времени, когда Россия оккупировала Крым. Значительная часть местных жителей была вынуждена выехать с полуострова. Среди них и журналист Павел Казарин. В интервью Gazeta.ua он рассказывает, почему не было шансов защитить его родину, как украинцы воспринимали Крым до оккупации и почему нужно делать там ставку на молодежь.

Автор: Тарас Подолян Павел Казарин – журналист, публицист. Родился 3 декабря 1983 года в Симферополе, куда родители переехали из русского Владивостока. В 2005 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского. По образованию – филолог-литературовед. Работал на гостелекомпании "Крым". С 2012 года два года жил в Москве. Писал для изданий Slon.ru, Радио Свобода, Новая газета и Московский центр Карнеги. Выехал с полуострова осенью 2014-го. Последний раз был там семь лет назад на свадьбе у друзей. Родители тоже переехали в Киев. Работает ведущим на телеканалах ICTV, "UA: Первый", "24 канал" и радио НВ. В 2021 году написал книгу "Дикий Запад Восточной Европы". "Это путевые записки человека, который покинул свой дом, чтобы остаться дома. Авторская хронология новейшей украинской истории", - объясняет Казарин.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма. Через восемь лет хотят выявить виновных. Удастся?

По моему мнению, единственная цель создания этой ВСК – это политическое давление на оппозицию. У Владимира Зеленского почему-то есть такое желание посадить главного визави Петра Порошенко. Вероятно, комиссия будет искать доказательства того, что предыдущая власть виновна в том, что произошло восемь лет тому назад на полуострове.

В феврале 2014 года у Киева не было шансов отстоять полуостров

На ком лежит вина за потерю полуострова?

Не уверен, что в феврале 2014 года у Киева был хоть какой-то шанс отстоять полуостров. Надо понимать, какой Россия была тогда. Это была страна, продававшая всему миру нефть по 110 долларов за баррель. Которая председательствовала в G8. Только что выиграла Олимпиаду, которую сама и провела. В сознании ее вождей могло произойти так называемое "головокружение от успехов". Даже если бы официальный Киев начал в Крыму сопротивляться с оружием – я не уверен, что это заставило бы Путина отступить.

Факторы, которые привели к такому развитию событий, нужно искать во всей политике Украины по Крыму, начиная с 1990-х. Если бы политика государства по отношению к региону и собственной армии была другой, то этот кейс мы бы не обсуждали вообще.

Мы долго воспринимали людей в погонах как лишних. Считали, что нам не нужна армия, ведь мы не собираемся ни с кем воевать

А если разбираться и по ниточкам найти этих людей, начиная с 1990-х?

Можно начать с украинских президентов. У Киева до войны никогда не было целенаправленной политики в отношении крымского полуострова. Традиционно Крым был, условно говоря, вотчиной просоветских, пророссийских политических сил, собиравших на нем свой электоральный урожай. Первоначально это была Коммунистическая партия. Затем Партия регионов. Украинская оппозиция не очень пыталась предложить жителям полуострова какую-то альтернативу.

Помним и отношение страны к собственной армии. Мы долго воспринимали людей в погонах как лишних. Считали, что нам не нужна армия, мы ведь не собираемся ни с кем воевать. Мол, у нас есть Будапештский меморандум, мы защищены, соседи с запада и востока – наши партнеры. Поэтому долгое время украинская армия была пасынком в стране. На нее никто не обращал внимания. При каждом президенте армию только распродавали, потому что у нее была "лишняя техника", которая досталась со времен Советского Союза. Это отношение к армии изменилось только в 2014 году.

Имущество Российского государства, нанесшего нам ущерб, может быть арестовано и продано

Премьер Денис Шмыгаль говорит о 100 миллиардах долларов ущерба от оккупации полуострова. Как можем потребовать компенсацию?

Украинское государство может судиться в международных судах. Если выиграет, то имущество Российского государства, нанесшего этот ущерб, теоретически может быть арестовано и продано, а деньги пойдут на компенсацию. Но это может длиться годы или даже десятилетия.

"Крымская платформа" была безусловным плюсом в карму и политическую биографию Зеленского

В украинском и международном информационном пространстве все меньше слышим о Крыме. Как снова внести этот вопрос в повестку дня?

С одной стороны вынужден возразить. Владимир Зеленский в прошлом году организовал "Крымскую платформу" (23 августа 2021 года в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна была объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и содействовать его деоккупации. – Gazeta.ua). Такое мероприятие нужно было делать раньше. Платформа была безусловным плюсом в карму и политическую биографию Зеленского.

Актуализация темы полуострова может идти в Украине только сверху. Следует понимать, что, к счастью, сейчас в Крыму не льется кровь. Да, там политические репрессии, российские власти бросают за решетку украинцев, крымских татар. Но когда почти каждый день мы видим, как растет мартиролог – список убитых на Донбассе – то должны понимать, что внимание к Востоку будет больше, чем к Югу. Именно поэтому все будет зависеть от власти и политической воли. Чем был Крым? Две недели отпуска летом с не слишком крутым сервисом. Русскоязычный регион. Черноморский флот. Непонятные материку крымские татары Кроме политической карты, есть еще ментальная: как мы представляем страну. К примеру, что для нас Чернигов? Второй по возрасту город страны после Киева. Что для нас Полтава? Родина украинского литературного языка. Но на этой ментальной карте украинцев долгое время не было Крыма. Чем был Крым для Украины? Две недели отпуска летом с не слишком крутым сервисом. Русскоязычный регион. Черноморский флот. Непонятные материку крымские татары. Долгое время у меня было чувство, что Крым был в формате плюс один. Все регионы были в кавычках, а затем кавычки закрываются и вот – плюс один Крым. В то же время остров всегда был на российской ментальной карте. Россияне ностальгировали по нему. Воспринимали как то, к чему они имеют отношение. Автор: Тарас Подолян Павел Казарин: "За два дня до российского вторжения, я в эфире одного из телеканалов рассказал, почему российское вторжение невозможно. Был очень рациональным, перечислил все негативные последствия для России. Мне казалось это не возможным сценарием. А через два дня проснулся и прочел новость о российских флагах над зданиями Крымского совмина и парламента. 2014-й научил, что никогда не говори никогда".

Можно ли перевозить продукты, сколько денег можно брать?

Где власть сейчас недорабатывает?

Официальный Киев достаточно ограничен в своих возможностях повлиять на жизнь крымчан. Но есть несколько гештальтов, которые нужно закрыть.

К примеру, у крымчан есть много проблем, связанных с получением документов. Если украинские граждане продолжают жить на территории оккупированного полуострова и хотят обновить документы или у них рождается ребенок и его хотят оформить как украинского гражданина, возникает куча проблем. Когда приезжают за свидетельством о рождении, с них начинают требовать такое количество дополнительных документов, что многие отказываются от такой идеи. В этой истории нужно поставить точку.

Второе – следует урегулировать механизм пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью. Мои знакомые, которые пересекают эту границу, рассказывают, что всегда есть неопределенность – можно ли перевозить продукты, сколько денег можно с собой брать. Если человек хочет эвакуироваться на материк – может ли он вывезти имущество? Можно ли как-то легализовать деньги, полученные от продажи имущества в Крыму?

Но это все – о внутренней политике. А если мы хотим актуализировать вопросы Крыма на международном уровне, то уже должен работать украинский МИД. Если Украина не будет говорить о Крыме, то больше никто не будет. Если не будем напоминать миру об аннексии, то никто не будет на нее обращать внимание.

Попытка госпереворота на Балканах, вмешательство в выборы по всему миру, кибератаки – это второй акт аннексии Крыма

Как следует действовать?

Надо дать всем понять – все, что происходит последние восемь лет, имею в виду вторжение на Донбасс, уничтожение малазийского боинга, взрывы боеприпасов на складах в Чехии, отравление Скрипалей, попытки убить Навального, попытка госпереворота на Балканах, вмешательство в выборы по миру, кибератаки, – это второй акт аннексии Крыма. Все это началось после захвата полуострова. Аннексия Крыма была объявлением войны миру.

Крымская платформа подняла вопрос о возвращении Крыма на новый уровень. Но потом все стихло. Почему это происходит?

Я не слишком верю в способность этой власти чем-то заниматься системно. Если власти в 2022 году проведут вторую "Крымскую платформу", буду радоваться. Если политическая конъюнктура отвлечет власть от идеи проведения мероприятия – огорчусь.

Ослабление России – залог украинского выживания

Президент Зеленский в августе говорил, что деоккупация Крыма является вопросом времени. Это сколько лет или десятилетий? Как можно ускорить это в сегодняшних условиях?

При президенте Владимире Путине никаких изменений в российской политике по Крыму ждать не стоит. Но я не уверен, что его преемник также будет готов говорить о возвращении РФ в государственные границы образца 2013 года.

При каких условиях Украина может вернуть Крым? Приблизительно при таких же, как Литва восстановила свою независимость в конце 1990-х: ей нужно было разрушить Советский Союз. Только та Российская Федерация, где в дефиците будут безопасность и ресурсы для выживания, будет готова вести переговоры по Крыму. Если РФ будет оставаться страной более или менее богатой, сомневаюсь, что она будет готова вести хоть какие-то переговоры о судьбе полуострова. Ослабление России – залог украинского выживания.

Люди, переезжающие в Крым с российской территории, не имеют к Украине никаких сантиментов

Сколько россиян туда заселили за эти годы? Наши власти называют цифру в 500 тысяч.

Цифра не имеет принципиального значения. Процесс замещения населения идет. Почему он не выгоден Украине? Потому что крымчане, которые помнят украинскую реальность Крыма, имеют с чем сравнивать. Они менее уязвимы перед российской пропагандой, рассказывающей об Украине как о стране фашистов, которые пьют кровь на завтрак. Люди, переезжающие в Крым с российской территории, не имеют к Украине никаких сантиментов. Они не могут сравнивать российскую реальность Крыма с происходящим до 2014-го года. Это попытка Москвы сделать Крым обычным российским регионом, у которого нет особого мнения относительно Украины. Если это продолжится, то через 10 лет не найдем в Крыму людей, с которыми можно говорить об украинском периоде.

Телеканал "Дом", который создавали, чтобы вещать на оккупированные территории, превращают в партийный канал власти

Как громче заявлять о Крыме на международной арене?

Крым в коммуникации официального Киева должен иметь три направления. Первое – внутри страны, для живущих на материке. Второе – коммуникация с крымчанами и донесение месседжей украинским гражданам, которые продолжают жить на территории полуострова. Третье – за границу, коммуникация для послов, чиновников других стран.

Насколько в каждом из этих направлений власть успешна?

Что касается коммуникации с Крымом – власть этим практически не занимается. Это делают медиа, такие как "Крым.Реалии", "Донбасс.Реалии". Государственный телеканал "Дом", который создавали, чтобы вещать на оккупированные территории, превратили сейчас в партийный канал власти. Коммуникация внешняя пока происходила на уровне "Крымской платформы". По ее завершению было много обещаний о создании рабочих групп, которые разработают государственную политику по Крыму. Посмотрим.

Власть способна формировать отношение рядового украинца к теме Крыма

Большинство украинцев считают, что Крым должен в будущем входить в состав Украины. Впрочем, по сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля тех, кто верит в возвращение Крыма людей, по прошлогодним данным соццентра Деминициатив.

Тема Крыма не касается непосредственно рядового украинца. Он вспоминает об этом только, когда спросят. Его отношение зависит в том числе от того, что он слышит от власти, и поэтому власть способна формировать отношение рядового украинца к теме Крыма.

Сейчас, когда мы смотрим соцопрос, то видим, что украинцы хотят только дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе. Но если завтра армия освободит населенный пункт, то мы увидим, как доля тех, кто считает, что Донбасс нужно освобождать военным путем, возрастет. Действующие настроения не стоит воспринимать как окончательный статус-кво.

Если власти будут говорить о возвращении Крыма – это будет влиять. Если власть и медиа будут молчать – это тоже будет влиять.

Время играет против нас. Восемь лет – это значит, что уже в третий класс идут дети, ни дня не жившие во времена украинских флагов

Вы писали: "Можно только предположить, что за последние шесть лет крымчане разделились на несколько групп. Первая – это те, кто в 2014 году радостно встретил новые флаги. Ядерная пророссийская группа вряд ли способна к эволюции. Вторая группа – те, кому более близки ценности бытового выживания. Третья группа – проукраински настроенные крымчане". Как изменилась жизнь этих людей сейчас?

У нас нет возможности потрогать Крым социологическим путем. В условиях оккупации человек не может быть уверен, что искренность не приведет к обыскам и уголовному делу. Можем только догадываться, что крымчане думают об Украине и России.

Надо понимать, что время играет против нас. Восемь лет оккупации – это значит, что уже в третий класс идут дети, ни дня не жившие под украинскими флагами. Еще два таких периода и Крым под российскими флагами будет существовать дольше, чем под украинскими.

Крым являлся территорией отрицательного отбора. Самые амбициозные люди, стремившиеся к большему, уезжали с полуострова

Есть еще одна проблема. Крым всегда являлся территорией отрицательного отбора. Самые амбициозные люди, стремившиеся к большему, особенно молодежь, уезжали с полуострова. Поэтому единственное, что можем выиграть – это состязание за молодежь. Чтобы они ехали после школы во Львов и Киев, а не в Москву или Питер. Надо давать преференции, стипендии. Тогда есть шанс их не упустить.

В первые годы после оккупации остров был любимой игрушкой Кремля

Какую политику и по каким направлениям ведет Москва в Крыму?

В первые годы после оккупации остров был любимой игрушкой Кремля. В него инвестировали много денег. Сейчас этот процесс приостановился, потому что Кремль основные гештальты для себя закрыл. В то же время, Крым – это регион, где оккупант запрещает называть вещи своими именами. В какой-то степени Крым настолько не является Россией, насколько не является Россией Чечня.

Оккупация Крыма, война на Востоке – это цена за наши иллюзии

В своей книге "Дикий Запад Восточной Европы" пишете: "Украинская политика может измениться вместе с новым президентом и новым парламентом. Может измениться Европа, если ее избиратель решит, что угроза от Москвы преувеличена. Но у нас нет никаких оснований полагать, что изменится Россия. Потому что при власти в РФ останутся те же люди. Верящие в "план Даллеса" и цитирующие фальшивки. Которые разводятся о ядерных ударах и срежиссировании любого протеста". Что это значит для Украины?

Что мы должны избавиться от лишних иллюзий. Мы должны понять, что рядом с нами большая страна, которая хочет любой ценой лишить Украину суверенитета. В 2014 году Украина начала платить за все иллюзии, которые мы имели в период с 1991-го по 2013 год. Оккупация Крыма, война на Востоке – это цена нашей беспечности. Если не сделаем выводов из этих ошибок, то выходит, что эту цену мы платили зря.

А еще мы часто связываем российскую политику только с действующим президентом. Говорим, что если бы не Путин был во главе того государства, то все изменилось бы. Но надо понимать - тот, кто придет ему на смену, возможно, сочтет, что Путин был недостаточно "Путиным" - и станет еще более жестким.