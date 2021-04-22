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четверг, 22 апреля 2021 19:14

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

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Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Путин ждет Зеленского в Москве в любое время. Фото: ВВС

Президент России Владимир Путин заявил о том, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Он также предложил Зеленскому обсудить ситуацию на востоке Украины с главарями боевиков вооруженных группировок ДНР и ЛНР.

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"В последнее время Украина сделала очень много шагов, которые разрушают российско-украинские отношения.

Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях, это касается отношения к РПЦ и ее разрушения, к русскому языку и к русскоязычным гражданам Украины, и к российским гражданам, которые проживают в Украине.

Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Остается вопрос - что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР, а затем решать проблемы с представителями третьих стран, которым является Россия.

Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал президент РФ.

Президент Владимир Зеленский публично предложил Путину встретиться в Донецкой или Луганской областях. В видеообращении, распространенном вечером 20 апреля, глава государства рассказал, что на переговорах политических советников лидеров "нормандской четверки" Россия отказалась от совместного заявления о приверженности режима тишины в Донбассе. В то же время, прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, "чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию".

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к войне, но продолжит бороться за мир всеми доступными дипломатическими средствами.

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