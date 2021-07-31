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суббота, 31 июля 2021 13:32

Путин забивает половой головы российской солдатни - Порошенко

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Путин забивает половой головы российской солдатни - Порошенко
Путину нужны не Крым и Донбасс, а вся Украина - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Статья кремлевского руководителя с тезисом что украинцы и россияне "один народ" имеет единственную цель - публично объявить претензии России на территорию Украины.

Об этом говорится в публикации "Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям" пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для Gazeta Wyborcza.

"В сухом остатке статья определяет территориальные претензии России к Украине, и именно это в ней главное! "Наши исторические территории", "территориальные подарки", "ограбленная Россия", "живущие там близкие для нас люди", "условный характер" границ на постсоветском пространстве - вот ключевые слова этого "исследования", когда отсеять всю словесную полову. Путин вспоминает идею своего политического отца Собчака о возвращении бывших союзных республик к границам 1922 года, с которыми они вошли в состав Союза", - подчеркнул Порошенко.

"Ключевые слова статьи демонстрируют непризнание Россией наших границ, пренебрежение ею нормами международного права. Они готовят общественное мнение и вооруженные силы к продолжению агрессии против Украины", - заявил Порошенко.

"Не зря же министр обороны России исторический бред своего Верховного Главнокомандующего приказал изучать в армии, а значит - набивать имперско-шовинистической половой головы российской солдатни, которая в любой момент должна быть готова снова и снова атаковать Украину", - добавил он.

Пятый президент Украины отметил, что за последние семь лет Россия аннексировала Крым, попыталась захватить Донбасс, большую часть которого нам удалось отбить обратно.

"Кремль планировал из десяти украинских регионов образовать так называемую Новороссию. И главное, почему и затея провалилась - жители этих регионов, хотя в значительном количестве и говорят на русском, считают себя украинцами. И точка", - сказал он.

"Тезис же о "одином народе" демонстрирует, что Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Его образ Украины - Малороссийский федеральный округ как часть единого авторитарного пространства. В таком варианте полной и безоговорочной капитуляции он, возможно, и готов поддержать нашу территориальную целостность - так проглотить легче, чем частями", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Вот в чем ключевые мессиджи статьи. Псевдонаучные дилетантские исторические экзерсисы Путина призваны легитимизировать имперские посягательства в глазах русской общественной мысли, которая требует реверансов накануне осенних выборов в Государственную Думу. Очевидно также стремление Кремля подбодрить немногочисленную пятую колонну в Украине, следуя ленинско-сталинской традиции апеллировать к народам через головы их правительств", - резюмировал он.

"Европейская Солидарность"
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