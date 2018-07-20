Путин всегда врет - Яценюк

Касательно России не нужно иметь никаких "иллюзий", предупреждает экс-премьер Арсений Яценюк. Фото: УНІАН

Переговорные предложения президента президента России Владимира Путина - это всегда обман.

Об этом написал бывший премьер-министр Арсений Яценюк в Facebook

"Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки. Под этим идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром.

Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка.

Украина не примет никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Моральное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", - заявил экс-премьер.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.