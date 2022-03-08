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вторник, 08 марта 2022 17:38

"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго

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&quot;Путин – военный преступник, который должен понести наказание&quot; - Жеваго
Константин Жеваго. Фото: УНИАН

Россия, возглавляемая Владимиром Путиным, развязала ужасную войну против Украины, поэтому РФ является агрессором.

Об этом "Экономической правде" заявили в пресс-службе почетного президента ФК "Ворскла", бизнесмена и политика Константина Жеваго.

"Путин - военный преступник, который должен понести наказание. Война, которая сейчас происходит в Украине, - это большое горе и геноцид украинского народа. Я верю в единую процветающую Украину, в ее развитие и благополучие как части ЕС и НАТО.

Наши предприятия не ведут бизнес с РФ уже больше 10 лет. Я и ведущие предприятия находятся в санкционных списках России", - говорится в ответе.

По данным пресс-службы Жеваго, его компании работают, помогая армии и территориальной обороне, а также заботятся о населении.

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"Те предприятия, которые могут работать, производят крайне нужную для населения и государства продукцию, поддерживая рабочие места украинцев и платя государству налоги.

Сотни миллионов гривен уже направлены в помощь армии, территориальной обороне и населению. В частности, компания АвтоКрАЗ бесплатно передала военным и территориальной обороне автомобилей более чем на 50 млн гривен, Ferrexpo выделила более 50 млн гривен в поддержку гуманитарных нужд ВСУ, уплатила 1 млрд гривен налога на прибыль вперед и обеспечивает гуманитарные потребности населения и терробороны в регионе присутствия.

Предприятия, производящие продукты питания и медицинские препараты, бесплатно осуществляют поставки многомиллионных партий своей продукции для нужд Харькова, Полтавы, Киева и других городов. Все предприятия реагируют на запросы ВСУ, территориальной обороны и общин по поводу обеспечения текущих потребностей", - добавляется в ответе.

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады III-VIII созывов, не входил в состав ни одной парламентской фракции. Он исполнительный директор компании Ferrexpo и бывший владелец банка "Финансы и Кредит".

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