Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин лежит в гробу. Так изобразили его предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фотоколлаж опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Gazeta.ua предлагает подборку фотожаб на российского агрессора.
Также в соцсетях высмеивают глупость кремлевской пропаганды и белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.
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