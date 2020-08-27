Путин снова незаконно посетил Крым

Оккупирован крымский полуостров посетил президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин снова незаконно посетил аннексированный Крым.

Путин приехал на полуостров, чтобы запустить автомобильное движение на новых построенных оккупантами участках трассы "Таврида". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ поговорил с рабочими, которые строили трассу и проехал за рулем "Аурус" по новом, пятом, участке автодороги "Таврида".

"Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. К конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя. В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Путин в очередной раз незаконно пересек границу временно аннексированного Крыма.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что надеется на мирное завершение ситуации в Беларуси, однако соглашается ввести российские войска только при условии, что экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой.