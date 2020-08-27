Путин снова незаконно посетил Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 117
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 441
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 756
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 666
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1791
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2709
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1917
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 324
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 504
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
1
3
3
17
3
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Видео
Все видео
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Расклейка пожарными рекламы "Слуги народа": ДСНС начала проверку
Расклейка пожарными рекламы "Слуги народа": ДСНС начала проверку
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог рассказал, когда пандемия пойдет на спад
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог рассказал, когда пандемия пойдет на спад
Просмотров: 702
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 504
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 756
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5481
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3249
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 180
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
четверг, 27 августа 2020 19:47

Путин снова незаконно посетил Крым

  Комментировать
Путин снова незаконно посетил Крым
Оккупирован крымский полуостров посетил президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин снова незаконно посетил аннексированный Крым.

Путин приехал на полуостров, чтобы запустить автомобильное движение на новых построенных оккупантами участках трассы "Таврида". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ поговорил с рабочими, которые строили трассу и проехал за рулем "Аурус" по новом, пятом, участке автодороги "Таврида".

"Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. К конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя. В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин приплел к делу вагнеровцев американские спецслужбы

Как отмечается, Путин в очередной раз незаконно пересек границу временно аннексированного Крыма.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что надеется на мирное завершение ситуации в Беларуси, однако соглашается ввести российские войска только при условии, что экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин снова незаконно посетил Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина

Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко

Из-за извержения вулкана раскололся остров

Власть взялась арестовывать украинских деятелей

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 25929
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 17398
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 16830
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 13554
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 12312
Политика
"Слуги" написали закон, который вызвал возмущение у антикоррупционеров
"Слуги" написали закон, который вызвал возмущение у антикоррупционеров Просмотров: 684
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула 2 Просмотров: 414
Сотрудничает с врагом - никакого участия в выборах. СБУ предлагает закон
Сотрудничает с врагом - никакого участия в выборах. СБУ предлагает закон Просмотров: 504
Украина предлагает белорусам защиту
Украина предлагает белорусам защиту Просмотров: 207
Выборы: Скрипка выступил на съезде партии товарища Коломойского
Выборы: Скрипка выступил на съезде партии товарища Коломойского 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
11
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
5
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
4
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
4
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
Голосов: 17539
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua