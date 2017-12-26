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четверг, 28 декабря 2017 17:50

Путин сделал большую стратегическую ошибку с Крымом

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Путин сделал большую стратегическую ошибку с Крымом

Крым не будет в составе Украины или России. В далекой перспективе полуостров может стать государством крымских татар.

Об этом сказал политолог Валентин Бушанский в интервью Gazeta.ua.

"Факторов, которые вернули бы Крым в состав Украины, нет. Но Крым не останется и в составе РФ. Очень большая вероятность, что он сможет стать национальным государством крымских татар. Но по факту видим другое - Россия не может вернуть полуостров. Для Путина это, как запихнуть пальцы в розетку. Он совершил большую геополитическую, стратегическую и историческую ошибку. Разрушил всю систему международной безопасности и международного права, сложившейся после 1945-го года. Приднестровье мир сбросил со счетов, а Нагорный Карабах и Осетию пропустил. Россия начала войну, а в результате международное сообщество успокаивало Грузию. Ее расчленили и сказали, что это цена мира. Если бы Путин сделал из Крыма непризнанную территорию - это мир проглотил бы...

После аннексии Крыма Путин пошел за дискурсом, в который сам начал верить - о Новороссии, о "русском населении", которое его любит, о восьми областях. Если бы Крым провозгласил независимость и стал непризнанным государством, на этом история закончилась бы", - считает эксперт.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Через российскую агрессию на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

Полный текст интервью с политологом Валентином Бушанским читайте в "Газете по-украински" и на Gazeta.ua.

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