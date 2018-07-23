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понедельник, 23 июля 2018 11:41

Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий

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Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
Президент России Владимир Путин хочет захватить власть в Украине во время выборов в 2019 году. Фото: Reuters

Самый опасный для Украины проект президента Российской Федерации Владимира Путина провалился еще в 2015-2016 годах.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апостроф"

"Самое опасное для Украины было в 2015-2016 годах, когда французы и немцы приезжали в Киев, оказывая давление на Раду, на правительство и на президента с требованиями изменить конституцию, устроить федерализацию Украины. Тогда Путин активно использовал свою интерпретацию Минских соглашений. Его идея была в том, чтобы втолкнуть эти оккупированные территории как раковую опухоль в тело Украины, чтобы разлагать ее изнутри. Но это тоже провалилось", - рассказал эксперт.

Кремль намерен осуществить последний сценарий - захватить власть в Украине целиком на выборах в 2019 году.

Все эти заявления госпожи Тимошенко о ее новом курсе – они же ничем не отличаются от заявления Медведчука

"Ему Донбасс никогда не был нужен, ему вся Украина нужна. В этом же и состоит суть его агрессии. Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной компании во всех смыслах. В том числе, в поддержке определенных кандидатов.

Я все время стараюсь избегать комментариев о внутриполитической жизни в Украине, поскольку мне это не совсем удобно как гражданину государства-агрессора. Но я просто не могу не замечать очевидных вещей. Например, все эти заявления госпожи Тимошенко о ее новом курсе – они же ничем не отличаются от заявления Медведчука, который непонятно почему до сих пор не в тюрьме сидит, а является крупным политическим деятелем. Попытка поддержки промосковских кандидатов будет просто громадной.

Но это последняя ставка Путина. Первые две провалились. Первая, напомню, была "Новороссия", то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Лугандонию (ДНР и ЛНР) в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании", - пояснил Пионтковский.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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23
июля

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