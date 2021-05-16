Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор

Президент России Владимир Путин отомстит за арест своего кума Виктора Медведчука. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин будет мстить Украине за уголовное преследование кума, депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Путин разведчик - он умеет ждать и терпеть. То, что он отомстит - это 100%. Такое мнение высказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

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"Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с двадцатимиллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил, чтобы у него голова не загорелась - это другой вопрос . Я думаю, что Украина будет плевать на его мысли, его желание отомстить. Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина за кума ", - сказал Пискун.

Президент России Владимир Путин назвал домашний арест кума Виктора Медведчука "зачисткой политического поля" в Украине. И пообещал, что Кремль на это будет реагировать.