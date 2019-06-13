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четверг, 13 июня 2019 06:25

Путин надеется на восстановление добрых отношений с Украиной

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Путин надеется на восстановление добрых отношений с Украиной
Путин хочет мириться с Украиной. Фото: РБК

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Украины и России будут восстановлены, независимо от того, как "будут складываться отношения с украинскими элитами".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - заявил Путин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые на первое место всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за границей. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь доверию, которое было предоставлено ​​народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - заявил Путин.

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В команде Владимира Зеленского после его победы на выборах заговорили о необходимости провести референдум по мирным переговорам с Россией. Это предложение вызвало волну критики в политикуме и гражданском обществе.

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