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пятница, 14 мая 2021 18:11

Путин на заседании Совбеза намекнул Зеленскому на заработки в России

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Путин на заседании Совбеза намекнул Зеленскому на заработки в России
Фото: "Радіо свобода"

Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза РФ, недвусмысленно намекнул Владимиру Зеленскому на заработки в России и в Крыму. Комментируя дело Медведчука, Путин сказал: "по политическим мотивам выборочно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают в течение многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже - и ничего, это считается нормой".

Как сообщала программа "Схемы", российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой до весны 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, увеличила свои доходы в 2020 году по сравнению с предыдущим.

В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16 процентов по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.). Из них почти 32 млн рублей (более $440 тыс) компания получила из роялти и лицензионных выплат.

В начале 2019 "Схеми" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Квартала 95".

Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт.

Также выяснилось, что компания "Грин Филмс" успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей (почти $542 тыс.) на финансирование фильма-триллера "Вниз".

5 апреля на телеканале СТС вышел уже второй сезон комедийного сериала "Папик", снятого "Студией Квартал 95". Один из основателей "Квартала" - президент Украины Владимир Зеленский.

Канал СТС с мая 2020 включен в список санкций СНБО Украины. Причем подписал указ санкциям против СТС сам Зеленский. Санкции предусматривают ограничение торговли, культурного обмена и прекращения развлекательных программ.

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