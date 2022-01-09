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воскресенье, 09 января 2022 19:31

"Путин хочет восстановить СССР" — госсекретарь США

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&quot;Путин хочет восстановить СССР&quot; — госсекретарь США
Блинкен заявил, что для США такое желание Путина неприемлемо. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин хочет восстановить СССР.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

По словам Блинкена, это одна из целей Путина.

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"Я думаю, что это да, это одна из целей президента Путина. И это означает возобновление сферы влияния над странами, которые раньше были частью Советского Союза", - сказал он.

Также госсекретарь добавил, что это абсолютно неприемлемо для США.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили наращивание военной силы России вокруг Украины.

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