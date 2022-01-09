Будет иметь тяжелые последствия - Борель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

Жозеп Боррель и Энтони Блинкен подтвердили поддержку Европейского союза и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили наращивание военной силы России вокруг Украины.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу.

"Боррель и Блинкен подтвердили поддержку Европейским союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметили необходимость для России деэскалации и полного выполнения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также они подчеркнули, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену".

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Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС подтвердили прочность партнерства Соединенных Штатов и Евросоюза и "общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности".

Кроме того, стороны договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет проходить в координации и с участием Европейского союза.

Премьер Денис Шмигаль и Глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили во время встречи в Киеве 6 января вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ. Боррель выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества Украины и ЕС в разных областях, в частности в пределах Крымской платформы. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать взаимодействие в сфере кибербезопасности.