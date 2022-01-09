Будет иметь тяжелые последствия - Борель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1350
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 2826
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 1764
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1152
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1575
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1809
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3753
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3132
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1197
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
2
3
15
&quot;Опора&quot; напомнила Зеленскому об обещаниях
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
Президент с народом: Зеленский стал звездой &quot;Буковеля&quot;
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Ермак похвастался, как из &quot;Буковеля&quot; звонит в Берлин и Вашингтон
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Видео
Все видео
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4410
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3591
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2007
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3240
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1701
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
1 Просмотров: 324
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
воскресенье, 09 января 2022 01:46

Будет иметь тяжелые последствия - Борель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

  Комментировать
Будет иметь тяжелые последствия - Борель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины
Жозеп Боррель и Энтони Блинкен подтвердили поддержку Европейского союза и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили наращивание военной силы России вокруг Украины.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу.

"Боррель и Блинкен подтвердили поддержку Европейским союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметили необходимость для России деэскалации и полного выполнения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также они подчеркнули, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель о вторжении РФ в Украину: следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС подтвердили прочность партнерства Соединенных Штатов и Евросоюза и "общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности".

Кроме того, стороны договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет проходить в координации и с участием Европейского союза.

Премьер Денис Шмигаль и Глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили во время встречи в Киеве 6 января вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ. Боррель выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества Украины и ЕС в разных областях, в частности в пределах Крымской платформы. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать взаимодействие в сфере кибербезопасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будет иметь тяжелые последствия - Борель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 8 Просмотров: 19442
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас 1 Просмотров: 8516
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 2 Просмотров: 7821
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 2 Просмотров: 7182
Токаев заявил о 20 тысячах &quot;террористов&quot;, которые не общаются на казахском
Токаев заявил о 20 тысячах "террористов", которые не общаются на казахском Просмотров: 6210
Политика
Белый дом готовит новые санкции против России
Белый дом готовит новые санкции против России Просмотров: 108
Ситуация вокруг Украины: Генсек НАТО провел разговор с главой Еврокомиссии
Ситуация вокруг Украины: Генсек НАТО провел разговор с главой Еврокомиссии Просмотров: 252
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
"Опора" напомнила Зеленскому об обещаниях
3
 Просмотров: 621
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
 1 Просмотров: 3060
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 Просмотров: 3348
Больше всего комментируют
8
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
6
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
5
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
5
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
2
В Харькове нашли мертвого младенца в пакете
Голосов: 1262
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть