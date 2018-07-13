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суббота, 14 июля 2018 19:48

Проверка психического состояния в Раде: какие законы предлагают нардепы
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Нардеп Розенблат говорит, что подписывал около 150 проектов законов и не может с первого раза вспомнить, какой из них о чем
Фото: 5 канал
Олег Барна зарегистрировал законопроект, запрещающий публично проявлять любую сексуальную ориентацию
Олег Ляшко - лидер по количеству зарегистрированных проектов законов
Юрий Мирошниченко предлагал читать молитву "Отче наш" перед утренним заседанием
Нардеп-беглец Александр Онищенко хотел проверять психическое состояние коллег

Верховная Рада - лидер в Европе по количеству зарегистрированных законопроектов. За все время работы парламента зарегистрировали почти 12 тыс. проектов законов. Об этом пишет спецпроект "Выборы выборы".

По данным Комитета избирателей Украины, нардепы в среднем за год регистрируют 1800 законопроектов. Для сравнения, депутаты Франции - 337, Великобритании - 66, Греции - 13, Швейцарии - 6, а в Норвегии - 5.

По данным проекта VoxUkraine, по состоянию на конец февраля 2018 в Верховной Раде зарегистрировано более 5000 депутатских законопроектов. Больше всего законопроектов зарегистрировал Олег Ляшко. На его счету 245 законопроектов, в которых он является соавтором или автором. Однопартиец Ляшко Виктор Галасюк инициировал почти столько же - 222. В итоге, законами становятся лишь 12%.

Что предлагают в законопроектах народные депутаты

Важные для страны вопросы не могут решаться без утренней молитвы - нардеп Юрий Мирошниченко. Прошлым летом он предложил Верховной Раде читать "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

В пояснительной записке говорит, что это "будет способствовать духовной консолидации народных депутатов и настраивать их на ответственную и продуктивную работу с учетом основных христианских ценностей. Наши предки-христиане традиционно читали молитвы и прежде всего" Отче наш ", начиная все ответственные дела".

Нардеп уверен: православная молитва является приемлемой для всех других религий и не оскорбляет коллег-мусульман и иудеев.

Нардеп-беглец Александр Онищенко в 2015 году зарегистрировал проект закона, в котором выдвинул идею проверять состояние здоровья кандидатов в народные депутаты Украины. Онищенко хотел обязать депутатов доказывать свою состоятельность принимать решения медицинской справкой от психиатра и нарколога.

Недавно нардеп Олег Барна зарегистрировал законопроект, запрещающий публично проявлять любую сексуальную ориентацию. Мажоритарщик стремится запретить собрания, марши и распространение информации, свидетельствующей о сексуальной ориентации человека.

Весной 2017 коллектив депутатов, преимущественно из "Радикальной партии", зарегистрировал проект постановления об изменении экономической политики государства с целью улучшить социальное положение украинцев. Пояснительная записка к нему начинается с "беспрецедентного экономического спада в Украине", "затягивание поясов" населения, тарифной "шоковой терапии".

Нардепы предлагают много: "усовершенствования системы государственного управления", "деофшоризацию экономики", "снижение коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня", "повышение покупательной способности граждан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий отправил Раду на каникулы

Нардеп Борислав Розенблат вместе с Павлом Кишкарем, Вадимом Ивченко, Алексеем Ленским и другими нардепами стал соавтором законопроекта "О народном контроле в Украине".

Когда журналисты спросили Розенблатта о сути этой инициативы, он долго не мог ее вспомнить:

"Очень много законопроектов, которые я подписывал. Около 150. Когда народный контроль работал еще при советских временах, люди имели возможность контролировать те или иные органы. Народный контроль - это был как центр защиты прав потребителей. Поэтому этот закон идет на усиление защиты прав потребителей различных товаров ".

13 июля спикер парламента Андрей Парубий заркрив последнее заседание парламента перед летними каникулами. Нардепы уходят в отпуск на 53 дня, до 4 сентября.

За 8-ю сессию Рада приняла 88 законов, из них - в первом чтении - 49. На последнем заседании приняла закон, который позволит частично снизить акциз на растаможку автомобилей.

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