Проведет ли новая власть качественные изменения

Запрос на изменения есть. Все зависит от политической воли и понимания новой власти, говорит нардеп Виктор Чумак. Фото: president.gov.ua

Новая власть, в том числе большинство в парламенте, имеет все возможности провести качественные изменения.

Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат 8-го созыва Виктор Чумак.

"Нужно запустить механизмы уничтожения монополий в стране.

Перезагрузить Антимонопольный комитет, расширить его права. Ужесточить законы, которые определяют единоличное влияние в различных областях, в частности энергетике. Это может снизить тарифы.

5 сентября заработает Антикоруцийний суд. Не мешало бы перезапустить и Национальное агентство по предупреждению коррупции, Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Национальному антикоррупционному бюро добавить полномочий. Сейчас огромный запрос на "кровь". Обещали "весна придет, будем сажать". Народ ждет этого. Власть может показать быстрый результат и таким образом утихомирить часть радикально настроенных людей.

Бюджет надо планировать стратегически. Только начали это делать на 3 года, а должны на 5-10, разобраться с экономикой.

Это все можно сделать, если есть политическая воля и понимание. Народ только будет аплодировать, потому что есть запрос на перемены. "Слуга народа" имеет на это возможности, получили монополию во власти. Президент, правительство, парламент, прокуратура - свои. Теперь посмотрим: есть настрой на крутые перемены или вновь затормозимся в трясине чьих-то "хотелок", - говорит Виктор Чумак.

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Фракция "Слуги народа" планирует в ближайшее время внести 465 законопроектов в Верховную Раду. Об этом журналистам сообщил новоизбранный нардеп от "СН", представитель президента Руслан Стефанчук.