Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского

Для большинства людей все, что делается в стране, это Зеленский, говорит эксперт.

Если законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения не примут, это будет началом политического конца для президента Владимира Зеленского.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"В парламенте будет жарко. Уже видели противостояние. В самой "Слуге народа" не хватает голосов. Говорят, что будто бы договорились с ОПЗЖ. Это торги.

Вчерашние обыски на "1+1" - конкретный намек конкретной группе в СН, чтобы давить кнопки. Потому что не хочет голосовать группа Коломойского. Задействуются все возможные способы.

Скорее законопроект поддержит "Голос". Они, как и "Европейская солидарность", ментально за рынок земли, правоцентричны. Если бы были против, это бы выглядело странно. Торги продлятся до конца дня.

В принципиальных вопросах надо искать других, кто бы голосовал со "слугами"

Президент ездил к "слугам", потому что это его фракция. Формально, арифметически, Зеленскому хватает голосов только СН. Но часто, по очень принципиальных вопросах, ему приходится находить других, кто голосовал бы вместе с его фракцией.

Падение популярности, которое сейчас происходит у премьера, спикера, парламента, "Слуги народа", когда-то начнет касаться конкретно и Зеленского. И он это понимает. Для большинства людей все, что делается в стране, это Зеленский.

Поехал на фракцию, чтобы показать депутатам, насколько это важно для президента. Что не голосование за закон будет вызовом лично для него. Ну и дал определенные гарантии. Депутатов же месяцами пугают о роспуске парламента.

Президент - это президент. А не когда Ермак или Богдан ходит по фракции и договаривается.

Закон должен быть проголосован. Представьте себе ситуацию, как будет выглядеть Зеленский перед обществом. Получил 73%, у него большинство и не может "пробить" принципиальный вопрос. Если он не сможет это сделать, это будет началом его политического конца. Потому что тогда будет выглядеть, что он не сильный и не мощный", - говорит эксперт.

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Десятками лет касательно рынка земли людям навязывалась мысль о "иностранцах", что "все будет плохо", говорит политтехнолог.

"Я лично за рынок земли. Но значительная часть общества не поддерживает. И "Батькивщина" Тимошенко испытывают определенный мандат, чтобы выступать против. Поэтому являются таким драйвером этого протеста", - говорит Голобуцкий.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады.