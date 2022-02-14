"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление

Игорь Козий: "Вопрос в том, пойдет ли Россия на вторжение. Исторический опыт показывает, что в течение трех столетий она пыталась выяснить отношения с нами" . Фото со страницы Игоря Козия в Facebook

Россия рассматривает многие планы оккупации Украины – от войны только на нашей общей границе до прокси-войск РФ в Беларуси. Но вопрос в том, хватит ли россиянам на это ресурсов – человеческих и технических. Украинская армия обладает мощным оружием, чтобы противостоять врагу. Об этом в интервью Gazeta.ua. рассказал военный эксперт Игорь Козий.

Насколько реальна угроза вторжения? Какие сигналы укажут, что она реальна?

— Здесь зависит от того, что считать сигналами. Размещение войск на границах? Россия всегда это делала, когда была в составе СССР. Например, вблизи границы с Польшей – на Львовщине, на Волыни. В Германии находилась группа вблизи границ с ФРГ. Это обычный атрибут. Позволяет действовать очень быстро, если они имеют агрессивные планы и хотят захватить чужую территорию. То есть эта постоянная практика РФ несет за собой угрозы. И фактически Россия не отказывается от своих агрессивных планов по Украине – еще от оккупации Крыма и отдельных частей Донецкой и Луганской областей. Сейчас ничего нового мы не увидели.

Можно было бы попытаться подвергнуть сомнению постоянное членство РФ в Совбезе ООН

Вопрос в том, будет ли Россия вторгаться. Исторический опыт указывает, что в течение трех столетий она пыталась выяснить с нами отношения. К этому нужно готовиться – спокойно и взвешенно. Есть угроза – давайте собирать Совбез ООН, решать вопросы через ОБСЕ, привлекать другие международные структуры и страны. Давайте создавать антипутинскую коалицию. Следует разъяснять таким государствам как Германия и Венгрия, что Россия несет не мир. Можно было бы попытаться подвергнуть сомнению постоянное членство РФ в Совбезе ООН. Надо убеждать страны, в том числе и США, которые желают торговать с Россией. Так они систематически помогают РФ финансировать агрессию. Вся эта дипломатическая работа будет давать результат только тогда, когда будем обращать внимание на армию. А здесь работы много. Мы очень много задолжали Вооруженным силам. К примеру, расследование о разоружении армии. Или о том, что современное оружие только сейчас начинаем получать в виде Джавелинов, Байрактаров, других противотанковых и противоавициных систем.

В первую очередь, мы должны понять, что мы нация. Объединиться серьезно и мощно, чтобы защитить свое государство. Если есть охотничье оружие, нужно посмотреть, есть ли боеприпасы к нему и чтобы оно работало.

Что означает вывоз работников и семей некоторых диппредставительств?

– США после очень затяжного периода холодной войны действительно думают, что это угроза. Поэтому считают, что нужно создавать адекватное построение войск – если с той стороны границы стоит дивизия, то с этой стороны тоже должна стоять. Это военная рациональность, позволяющая уберечь себя от быстрого вторжения.

К сожалению, некоторые украинские дипломаты заявляют вещи, которые можно трактовать двояко. Имею в виду заявление посла Украины в Великобритании (В интервью BBC Radio посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Слова посла вырваны из контекста, прокомментировали в МИД – Gazeta.ua). Он объяснил, что имел в виду не то. Но должен понимать, что если посол страны такое заявил, то враг будет использовать ту часть, которую ему выгодно. Надо тщательнее готовиться перед выступлениями.

СНБО должен четко понимать, что он не гнется под какого-нибудь олигарха

А внезапный выезд олигархов - сигнал к чему?

– К тем, кто сейчас быстро поехал в вынужденный отпуск, когда они вернутся должны быть вопросы – на каких основаниях получили свое состояние.

Это экзамен на патриотичность. Мы будем четко знать, кто с Украиной, а кто – без нее. Все будут рассказывать, что уехали навестить свои семьи. Но если они имеют серьезное состояние, также у них серьезные обязательства перед государством. СНБО должен четко понимать, что он не гнется под какого-нибудь олигарха. Должен отрабатывать задачи для украинского народа. Если какой-то олигарх несет опасность нашему государству, то вопрос нужно задавать относительно его состояния и возможности его получения.

Какую политику сейчас должно вести руководство страны?

– Верховный главнокомандующий в соответствии со своими обязанностями должен получать особенно в этих условиях ежедневную информацию от разведывательного сообщества. Это его работа, которую он должен делать. Он должен исходить из этой информации. Да, бывают ошибки. Но в большинстве своем опыт сотрудничества с российскими спецслужбами у нас более мощный, чем у тех же США. Они используют космические, радиотехнические системы. Мы используем также агентурные системы. У нас взвешенная информация. Но есть разные взгляды на анализ этой ситуации. США считают, что они не хотят, чтобы их граждане погибали на территории Украины, если что-нибудь произойдет. А если не произойдет? Опыт Афганистана показал, что эвакуировать своих людей очень тяжело. А они должны.

Если Зеленский как Верховный главнокомандующий имеет ответственность перед народом Украины. Если понимает ее, то будет делать все, чтобы делать правильные и взвешенные шаги. И своевременно нас информировать.

Мы должны создать мощную систему военной контрразведки и территориальной контрразведки

Но иногда информации недостаточно. Я не слышу спикера Главного управления разведки или Службы внешней разведки. Сейчас также интересует криминальная разведка – с высоким уровнем бандитизма. И мы вправе задавать вопросы тому же Данилову эти вопросы. Как и президенту. Не доверять сегодня властям – это совершенно не правильно. Должны верить им, потому что ситуация такова, что мы или будем заниматься атаманщиной и разбродом, или начнем государствообразующие работы. Должны показать, что Украину незаконно заставили подписать Минские соглашения. Создать мощную систему военной контрразведки и территориальной контрразведки при силах Территориальной обороны. Иначе РФ напичкает ее "консервами". Иначе повторим период после Первой мировой, когда большевики именно из-за нехватки контрразведывательной деятельности со стороны украинского правительства фактически оккупировали Украину.

Сегодня встреча секретаря СНБО с главами фракций. Что там должны были бы принять в сфере безопасности?

– Законопроект 4210, который вносит изменения в некоторые вопросы национальной безопасности и вопросы демократического гражданского контроля, крайне необходимо вносить. Но охватывает ли он все недостатки, которые мы имели в феврале 2014 года, что касается управления безопасности и обороны? Когда так называемые военные ВМС Украины фактически отказались выполнять приказ из-за якобы его отсутствия. А мы потеряли трех военных со времени российского вторжения в Крым. На сегодняшнем заседании должны стоять вопросы усовершенствования именно в законодательном поле. А менять евроатлантический курс это была бы огромной ошибкой.

Россия действует гибридным способом – привлекает криминал

Насколько готова наша армия дать по зубам агрессору?

– Это должно говорить руководство страны. Но создали ли мы как носители власти систему гражданского контроля над деятельностью в сфере безопасности и обороны? Включая должность военного омбудсмена, которую нужно сделать. Мы сами себе этот вопрос адресовали и сами себе показали фигу. Нам нужно требовать от властей предпринимать эти шаги, которые есть в нормальных цивилизованных странах.

Должны предпринимать шаги на увеличение нашей мощности. Потому что Россия действует гибридным способом – привлекает криминал. А где наша криминальная разведка? Какое-то управление вроде бы взяло его полномочия. Начинаю общаться, а никаких подходов до сих пор не вижу. Нужно менять законодательство и делать его более мощным и сильным, что касается защиты наших национальных интересов. Да, мы демократическая страна. Но иногда наши ценности использует враг, чтобы уничтожить. Это видно на примерах в Германии, например. У России много денег и ресурсов для этого.

Откуда и какими средствами может начаться вторжение?

– В военном искусстве есть понятие стратегия и тактика. Есть принципиальное понятие между ними – оперативное искусство. Все, что стратеги задумывают через оперативное искусство, должно выйти на определенные пути, направления действий войск, которые фактически завершаются тактическими действиями. Направления – это как раз и определяется оперативным искусством. Вопрос заключается в том, как они хотят – начать одновременно или сначала где-нибудь в Приднестровье, а затем в Луганске и Донецке. Или вообще только на границах с РФ. Или вообще включат кнопку прокси-стейт – Белоруссии. Потому что она фактически не самостоятельное государство. Там есть прокси-президент, у которого прокси-войска. Через них Россия может попытаться зайти. То есть, любой сценарий продуман и его могут рассматривать.

Другое дело – есть ли ресурсы: человеческие, топливные, боеприпасы, техники, питание, тепла. Есть ли эти ресурсы у РФ выбросить на войну? Если мы в обороне, то Россия должна создать преимущество хотя бы в два-три раза. Если мощно хочет, то в шесть. У нас сейчас противотанковых средств достаточно уничтожить все танки РФ дважды. Есть у нас средства противовоздушной борьбы. Они не столь эффективны, потому что такая же природа противовоздушных операций. Но есть современные Стингеры, которые сбивают любой объект на высоте. Соответственно придется летать повыше. Думаю, есть у нас и ракеты, чтобы сбивать повыше.

Бояться ничего не нужно. Вооруженные силы за наши деньги должны исполнить свой долг. А государство обязано заботиться о том, кто защищает нас с вами. Чтобы эти люди не стояли после увольнения в очередях с жалобами на пенсию. Они своей жизнью и товарищей заплатили за это.