Против членов УИК во Львове открыли три производства

Во Львове открыли три уголовных производства по фактам подписания представителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов избирателей до завершения голосования.
Об этом сообщает полиция Львовщины.
"Сегодня, 22 ноября, по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова, следователи открыли три уголовных производства по ч.4 ст.158-3 УК.
Во всех трех случаях установили, что представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей к завершению волеизъявлений граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет ", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.
Во Львове за пост городского головы борются действующий мэр Андрей Садовый ( "Самопомощь") и Олег Синютка ( "ЕС").
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