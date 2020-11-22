Против членов УИК во Львове открыли три производства

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Во Львове открыли три уголовных производства по фактам подписания представителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов избирателей до завершения голосования.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

"Сегодня, 22 ноября, по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова, следователи открыли три уголовных производства по ч.4 ст.158-3 УК.

Во всех трех случаях установили, что представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей к завершению волеизъявлений граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет ", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах. Во Львове за пост городского головы борются действующий мэр Андрей Садовый ( "Самопомощь") и Олег Синютка ( "ЕС").