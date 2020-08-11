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вторник, 11 августа 2020 18:01

Протесты в Беларуси: власти назвали количество пострадавших

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Протесты в Беларуси: власти назвали количество пострадавших
В Беларуси продолжаются массовые протесты. Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Беларуси заявило о более чем 200 пострадавших в результате протестов

Все они госпитализированы в ликарень.Про этом сообщает Бабель со ссылкой на Euroradio. Кроме того, Министерство здравоохранения подтвердило гибель одного протестующего.

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В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси началась третьи сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов.

В Минске около полуночи, в ответ на разгон сотрудниками спецподразделения ОМОН МВД Беларуси, митингующие начали применять первые "коктейли Молотова". Власть пригнала в центр Минска военную технику. Около часа ночи силовики применили водяную пушку, которой уничтожили баррикады недалеко универсама "Рига" и разогнали активистов

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановськая уехала из Беларуси. Она в Литве.

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