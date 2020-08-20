Протесты в Беларуси: МИД готовит рекомендации Зеленскому

МИД вынесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений. Фото: facebook.com/UkraineMFA

В Министерстве иностранных дел Украины провели рабочее совещание по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа.

Участие в совещании приняли все профильные департаменты и вызванный из Беларуси посол Игорь Кизим, сообщает пресс-служба МИД.

"По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины вынесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений", говорится в сообщении.

Кизим дал оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам.

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17 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые в истории вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Вызову посла предшествовали безосновательные обвинения действующим руководством Беларуси Украины во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Республикой Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер" Российской Федерации несмотря на все имеющиеся моральные и правовые основания передать их Украине.