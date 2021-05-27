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четверг, 27 мая 2021 01:01

Прошло предварительное заседание суда по катастрофе самолета MH17

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Прошло предварительное заседание суда по катастрофе самолета MH17
Завершилось предварительное заседание суда по делу MH17. Фото: Reuters

Суд по делу о сбитии рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года завершил предварительное заседание.

Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хиллз-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе и кабину пилотов, пишет The Associated Press.

Этот визит был необходим для того, чтобы суд имел возможность самостоятельно сделать определенные наблюдения. На этапе вынесения приговора судьи могут учесть это в качестве доказательства вины или невиновности.

Уже в июне 2021 суд начнет рассмотрение дела по существу. Это займет примерно год.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 у оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Все пассажиры и члены экипажа - всего 298 человек - погибли.

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