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суббота, 30 октября 2021 13:34

Прошел предпоследний этап конкурса на руководителя САП

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Прошел предпоследний этап конкурса на руководителя САП
До собеседования прошли Синюк и Клименко. Фото: УНН

В четверг состоялся предпоследний этап конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Двое финалистов выполнили практическую задачу, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram.

"Напомню, что ОПшные члены комиссии срывали конкурс, пока его завершение не стало частью совместных договоренностей президентов США и Украины. Однако не факт, что наличие этих договоренностей остановит ту часть комиссии от фальсификации финальных результатов конкурса", - написал он.

Оценка практической задачи проводилась в соответствии с четкой пошаговой инструкцией. Работы оценил доктор юридических наук Алексей Гороха.

До практической задачи лидером конкурса был Александр Клименко с 212 баллами. У Андрея Синюка 195 баллов. Клименко получил 15 баллов. Синюк – 9 баллов.

Последним этапом станет собеседование 9 ноября. За него каждый кандидат может получить максимально 25 баллов.

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"Если Татаровская часть комиссии не сорвет конкурс, то в середине ноября мы получим руководителя САП", - подытожил Шабунин.

9 октября комиссия не смогла собраться из-за отсутствия кворума. Заседание было запланировано на 10:00. Однако член комиссии Андрей Гуджал не появился.

Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Срывом заседания они "весьма разочарованы".

Посольства ЕС и США в Украине заявляли, что от прозрачного избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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Дата
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