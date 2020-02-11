Пророссийское крыло из окружения Зеленского взяло верх над олигархическим - Фриз об увольнении Богдана

Нардеп Ирина Фриз прокомментировала назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента

Кадровые изменения в Офисе Зеленского свидетельствуют о том, что пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии. И это может привести к стремительной сдаче национальных интересов - прогнозирует народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

"На что повлияют последние изменения от "потерпевшего", или в чем будет заключаться их действие:

1. Парламент будут "ломать" на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО. Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях (от 4-6 млн. человек). Прямой удар по нашей унитарности, ведь создает все предпосылки для растерзания Украины.

2. Амнистия боевикам, которые станут активным участниками "срежиссированного" бутафорского избирательного процесса осенью.

3. Принятие законопроекта о двойном гражданстве, что противоречит Конституции и де-юре убивает нашу самоидентификацию", - прогнозирует Ирина Фриз.

"Резюме: если раньше говорили о "ползучем" или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме", ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а "большой брат" требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным - если мы это позволим", - предостерегает Ирина Фриз.