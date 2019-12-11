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среда, 11 декабря 2019 10:38

Пропагандист Соловьев ответил на приглашение Зеленского

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Пропагандист Соловьев ответил на приглашение Зеленского
Зеленский пригласил российских журналистов на Донбасс 10 декабря после встречи "нормандской четверки". Скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Донбасс, указав, что ему запрещен въезд в Украину.

Об этом он заявил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", передает российское агентство "РИА Новости".

Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью.

И упрекнул, мол президент России Владимир Путин, в отличие от самого Зеленского, на "нормандском саммите" говорил, прежде всего, о людях.

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Президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.

"Вы приедьте, я вам лично покажу. Но только, чтобы реально, а не как ваши. Есть там товарищ Соловьев - весело вещи говорит в Москве, что происходит [на Донбассе]. А я всегда говорю: вы приедьте и посмотрите, что у нас происходит. Походите ножками. Ничего страшного, туфли Brioni не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать", - сказал Зеленский.

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Дата
11
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