Пропагандист Соловьев ответил на приглашение Зеленского

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Донбасс, указав, что ему запрещен въезд в Украину.
Об этом он заявил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", передает российское агентство "РИА Новости".
Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
И упрекнул, мол президент России Владимир Путин, в отличие от самого Зеленского, на "нормандском саммите" говорил, прежде всего, о людях.
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Президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.
"Вы приедьте, я вам лично покажу. Но только, чтобы реально, а не как ваши. Есть там товарищ Соловьев - весело вещи говорит в Москве, что происходит [на Донбассе]. А я всегда говорю: вы приедьте и посмотрите, что у нас происходит. Походите ножками. Ничего страшного, туфли Brioni не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать", - сказал Зеленский.
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