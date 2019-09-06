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пятница, 06 сентября 2019 11:00

Прокурора режима Януковича сняли с розыска

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Прокурора режима Януковича сняли с розыска
Кузьмин работал заместителем генпрокурора при режиме Януковича.

Бывшего первого заместителя генпрокурора беглого Виктора Пшонки, нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина сняли с базы розыска МВД.

Еще 3 сентября фамилия Кузьмина было в базе розыска. По состоянию на 6 сентября его имя в розыскных учетах не отображается, пишет Bihus.info

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина депутатом 12 августа по итогам досрочных парламентских выборов 21 июля. 29 августа на первом заседании Верховной Рады Кузьмин принял присягу нардепа.

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ЦИК, которая сначала зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы по списку "ОПЗЖ", затем пыталась отменить свое решение - после получения от СБУ информации о том, что он не проживал в Украине в течение 5 лет до выборов.

В Генпрокуратуре заявляли, что он мог скрываться от следствия в России и оккупированном ею Крыму.

Кузьмину инкриминировали превышение полномочий. В частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко за дела, когда тот возглавлял МВД. В сентябре 2015-го Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1 тыс. кв. м и 1 га земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

Ренат Кузьмин запомнился тем, что на празднике бывшего нардепа-"регионала" Яна Табачника играл на рояле уголовную песню "Мурка".

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