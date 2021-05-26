Прокуратура США изъяла письма с почты экс-генпрокурора Луценко - СМИ

Бывший генпрокурор Луценко ранее летал в Нью-Йорк и встречался с Джулиани. Фото: Reuters

Прокуратура США, расследующая связи адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с Украиной, изъяла письма по электронной почте бывшего главного прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщило агентство новостей Reuters со ссылкой на заявление суда, пишет "Бабель"

"У меня нет новостей. Я не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте", - в свою очередь заявил Луценко.

Также изъяли письма с почты и iCloud еще у двух украинцев, вероятно, у бывшего председателя фискальной службы Романа Насирова и бизнесмена Александра Левина.

Федеральные прокуроры подозревают, что Джулиани мог нарушить законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

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Как рассказывали свидетели, именно Джулиани курировал процесс поиска компромата на Джозефа Байдена и демократов в Украине, проводил личные неформальные переговоры, в частности с тогдашним генпрокурором Луценко, а после победы Владимира Зеленского - с его советником Андреем Ермаком.

Два года назад в июле издание BuzzFeed и проект расследование коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщало, что бывший генпрокурор Виктор Шокин и Луценко предложили Джулиани информацию для кампании против Байдена - как противника Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Юрия Луценко назначили генеральным прокурором при президентстве Петра Порошенко. Пробыл в должности генпрокурора три года.