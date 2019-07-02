Прокуратура сняла с розыска соратника Януковича "Юру Енакиевского"

Юрия Иванющенко сняли с розыска. Фото: РБК

Прокуратура закрыла уголовное производство против экс-депутата от Партии регионов и близкого соратника беглеца Януковича Юрия Иванющенко.

27 июня полиция изъяла фамилия Иванющенко из списка разыскиваемых, поскольку от прокуратуры поступили документы о прекращении уголовного производства. "Если я не ошибаюсь, Иванющенко не состоит в розыске от 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, поступивших от прокуратуры Одесской области", - пояснил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Инициатором розыска была именно прокуратура, и процессуально все соответствует нормам законов. "Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - пояснил представитель полиции.

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В начале июня прокуратура Одесской области уже закрывала дело против "Юры Енакиевского", которое касалась возможного завладение средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства рынка "7 километр". Однако тогда это решение вроде было отменено Генеральной прокуратурой.