Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1548
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2862
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1332
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4338
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2718
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 909
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6120
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1062
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3618
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6921
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1557
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 612
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 12:38

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков

1 Комментировать
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков рассказал об уголовном производстве против Портнова, которое начала прокуратура Панамы

Прокуратурой Панамы начато уголовное производство против господина Портнова за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.

Об этом сообщил на пресс-конференции адвокат пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков.

"13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей № 384 УК Панамы" за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления", - сообщил адвокат.

"Мы настаиваем на том, что решение принято панамской прокуратурой верно, что оно является обоснованным. И, в принципе, это неплохой пример для Государственного бюро расследований Украины, потому что в этой ситуации панамская прокуратура разобралась за два месяца, а ГБР почему-то такого срока не хватает", - подчеркнул Илья Новиков.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы другой страны гораздо быстрее смогли разобраться в том, что господин Портнов заведомо подает ложную информацию.

"Дальняя Панама довольно быстро дала надлежащую оценку тем россказням, которые пишет господин Портнов. Мы очень надеемся, что наши панамские коллеги, скорее даже чем мы здесь, справятся с тем, чтобы привлечь к установленной панамским законом ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, за клевету, за распространение фейк-ньюз так называемых. Насколько мы поняли наших коллег - эти вещи являются уголовно наказуемыми в Панаме", - сказал Игорь Головань.

Он также добавил: "Здесь не очень хорошо выглядит украинская правоохранительная система, которая уже несколько месяцев продолжает толочь воду в ступе из этих абсолютно пустых, рассматривая и "расследуя" в кавычках эти абсолютно пустые заявления. В Украине есть чиновники, которые сидят в офисе президента, которые называют заявителя своим многолетним другом, а также в интервью поддерживают и делают замечания, что в его заявлениях "есть что-то по делу".

"Мы тоже, здесь в Украине, поставили вопрос о привлечении господина Портнова к ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. Было соответствующее производство возбуждено, было молниеносно оно закрыто следователями Нацполиции. Украинская правоохранительная система по причинам политическим, по причинам предвзятости и неправового характера, выглядит не красиво по сравнению с правоохранительной системой Панамы", - подчеркнул Игорь Головань.

Європейська Солідарність
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Коммунистическое государство получило ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 55162
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 49031
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 40795
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17937
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 17415
Политика
Депутаты приняли судебную реформу Зеленского
Депутаты приняли судебную реформу Зеленского Просмотров: 630
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ 2 Просмотров: 405
$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата
$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата Просмотров: 72
Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа
Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа 1 Просмотров: 216
Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК
Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Рейтинг Зеленского резко упал
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
2
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
Голосов: 12820
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua