Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков рассказал об уголовном производстве против Портнова, которое начала прокуратура Панамы

Прокуратурой Панамы начато уголовное производство против господина Портнова за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.

Об этом сообщил на пресс-конференции адвокат пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков.

"13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей № 384 УК Панамы" за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления", - сообщил адвокат.

"Мы настаиваем на том, что решение принято панамской прокуратурой верно, что оно является обоснованным. И, в принципе, это неплохой пример для Государственного бюро расследований Украины, потому что в этой ситуации панамская прокуратура разобралась за два месяца, а ГБР почему-то такого срока не хватает", - подчеркнул Илья Новиков.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы другой страны гораздо быстрее смогли разобраться в том, что господин Портнов заведомо подает ложную информацию.

"Дальняя Панама довольно быстро дала надлежащую оценку тем россказням, которые пишет господин Портнов. Мы очень надеемся, что наши панамские коллеги, скорее даже чем мы здесь, справятся с тем, чтобы привлечь к установленной панамским законом ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, за клевету, за распространение фейк-ньюз так называемых. Насколько мы поняли наших коллег - эти вещи являются уголовно наказуемыми в Панаме", - сказал Игорь Головань.

Он также добавил: "Здесь не очень хорошо выглядит украинская правоохранительная система, которая уже несколько месяцев продолжает толочь воду в ступе из этих абсолютно пустых, рассматривая и "расследуя" в кавычках эти абсолютно пустые заявления. В Украине есть чиновники, которые сидят в офисе президента, которые называют заявителя своим многолетним другом, а также в интервью поддерживают и делают замечания, что в его заявлениях "есть что-то по делу".

"Мы тоже, здесь в Украине, поставили вопрос о привлечении господина Портнова к ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. Было соответствующее производство возбуждено, было молниеносно оно закрыто следователями Нацполиции. Украинская правоохранительная система по причинам политическим, по причинам предвзятости и неправового характера, выглядит не красиво по сравнению с правоохранительной системой Панамы", - подчеркнул Игорь Головань.